20 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:42

Güncelleme: 20.11.2024 - 09:42

SAKARYA ilinde 20 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE mahallelerinde HASAN PASA 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, BALKAYA SK., BAYIR SK., EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILMIYE, ILMIYE CD., İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., ORMAN YOLU, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1/1, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, ILK, ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, NAILIYE, NAILIYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT 1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY DIBEKTAS, YANIK mahallelerinde KÖKLÜYOL, KÖKLÜYOL SK., YANIK ORTA/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BALCILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, GÜVEN/1, KADIKÖY, MEHTER, MEHTER SK., MEHTER/2, REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/5, SARIBEYLI/6, SARIBEYLI/8, SARIBEYLI/9, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, SARAÇLI mahallelerinde 2953., GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, KILAVUZLAR SK., MERKEZ-, SARAÇLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, EPÇELER, ESME, EŞME mahallelerinde 2851., 2853., 2861., 2864., 2866., 2868., 2870., 2874., 2886., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ANKARA_1, EPÇELER, EPÇELER SK., ESME-, ESME- SK., ESME_1, EŞME, GÜL, MEZARLIK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2883., EŞME KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME mahallelerinde EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 521. SK., 525. SK., 538., ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 17. CD., 4010. SK., 503. SK., 505. SK., 516. SK., 517., 520. SK., 523., 526. SK., 528., 538. SK., 541. SK., 542 SK., 542., 544. SK., 547. SK., 548. SK., 550. SK., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 561. SK., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 578., 580. SK., 582., 582. SK., 586. SK., 598. SK., 604., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ALANİÇİ SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇIÇEK, DERYA SK., ERAY SK., ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IŞIK SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., ORHANGAZİ, ÖZER SK., SELÇUKLU SK., SERDİVAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SUSAM SK., ŞEHİT AYHAN AKTAŞ SK., ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., ŞEHİT YASİN YÜKSEL SK., TÜTER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YAZLIK mahallelerinde 4418 SOK, 4418., 4440., 4447., 4461. SK., 4465. SK., 4470., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496. SK., ADNAN MENDERES CD., ANI, ANI SK., BAYRAK, BOYLAN, BOYLAN SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM SK., FERİK CD., GÖKÇE, ONUR SK., PLEVNE CD., SEKER, SERÇE SK., SIFA, SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., ŞİFA SK., ULUS, ULUS SK., YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 809., 809. SK., 864. SK., 922 NOLU SK., AKARSU SK., AKÇAY SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., EMEK SK., GÖNÜL SK., SAHIL, SAHİL SK., SUAT SK., ZERAFET SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde ÇARK CD., KARACA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELİ, DEREKÖY, KOCATÖNGEL, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT mahallelerinde 11501, 11516, 11523, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, İsimsiz85, İsimsiz88, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCATÖNGEL, MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, TEPE SK., TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YENI_1, YENI_5, YENI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAKALLIK, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, GÜNEY, KARADERE, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜMBÜLLÜ, YARICA, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 13503, 14300, 14305, 14313, 16600, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK SK., ELMACIK/3, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_196, MERKEZ_212, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_299, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_46, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, ÖMERLER SK., SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, Uavtede Yok, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YENI_2, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞAN, SÜLEYMANIYE mahallelerinde MERKEZ_209, MERKEZ_242 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1013 NOLU, 1013 NOLU SK., 1014 NOLU SK., 1050 NOLU SK., 1052 NOLU SK., 1052 NOLU, 1053 NOLU SK., 1057 NOLU SK., 1057 NOLU, 1080 NOLU SK., 1081 NOLU SK., 1083 NOLU SK., CEM SK., GEBESLER, GEBEŞLER SK., ŞEHİT NACİ ÇAKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ÇARDAK, ÇARDAK SK., GİZEM CD., LIDER, SENGÜL, TERTIP, YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ÇETİNKILIÇ SK., DEREBOYU SK., GIZEM, GÖKTEPE/2, İCLAL SK., KAPAN SK., LİDER SK., TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1539 NOLU SK., 1540 NOLU SK., BABALIK SK., BAGISLAR SK., BAĞIŞLAR SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., DOGAN, DOĞAN SK., EMİN SK., ERİŞEN SK., KIR, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA mahallelerinde ABAY, ALT, ALT/4, BARAJ, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BEYLER/1, BEYLER/4, BEYLER/6, CAMİ SK., DERVIS, GÖRELE SK., KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/57, MERKEZ_4, MOLLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KARALAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ALT SK., ALT/6, ASAGI, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AZAP, BASPINAR/5, BAŞPINAR SK., BEKTAŞI SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/3, BEYLER/5, CAMI/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, DERVIS/2, DERVIS/4, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÖRELE, GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI_7, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIR SK., KIRAN, KIRAN/1, KIRAN/2, KISA, KISA SK., KISA/1, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, M.AKİF ERSOY CD., MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ SK., MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_4, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/44, MERKEZ/53, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_93, MERKEZ_94, MEZARLIK, MİTHAT PAŞA SK., MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA, ORTA SK., ORTA_1, SABAN, SABAN/2, SAHIN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SHT.NURI TAN/3, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK., YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK., YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, ATATÜRK, BAHÇECİK CD., DENIZ, DENİZ, DENİZ SK., GÖL, GÜZEL, KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., LEYLAK SK., SARMASIK, ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENYURT mahallelerinde ESENYURT, ESENYURT KÖYÜ İÇ YOLU, KÖSTENLER, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU mahallelerinde ALAN, UGURLU, UGURLU YAYLASI, UĞURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 20 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 255, 258 SK., 259, 259 SK., 260 SK., 261, 262., 265, HÜRRIYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.