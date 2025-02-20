20 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:11

DÜZCE ilinde 20 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde AKÇAKOCABEY, İMGE SK., KARMEN SK., SALYANCI CD., TEPELİ SK., YAMANLAR SK., YUKARI AYAZLI, YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUGÖL, N KENDISI, SARIYAYLA mahallelerinde KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALKIN mahallelerinde KALKIN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, ÇİMEN SK., DERVİŞ AHMET SK., FEVZİ PAŞA SK., FEYZULLAH SK., FİRUZE SK., GÖKTEPE, GÖKTEPE SK., HACI ALİ OSMAN SK., INCI, İNCİ SK., KOÇBABA SK., LERZAN, RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SARIGÜL SK., SEMA SK., TÜRBE SK., VATAN, YILDIZ SK., YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BEYLİK AĞACI, DİLAVER, ESMAHANIM, HEMŞİN, KAVAKLIK, KAYADIBI, KÖYIÇI, KÖYÜN KENDİSİ, KURUKAVAK, KÜPLER, MERKEZ, N KENDISI, UĞURLU, YENİCE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 887., BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYIÇI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, AYAZLI, BEYHANLI, DOĞANCILAR, DÖNGELLI MÜCAVIR, DÖNGELLİ, KIRAZYANI, KUMPINAR, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI mahallelerinde 1. SK., 123, 123 SK., 126, 128, 5 NOLU, AGIR, AĞIR SK., AKKAYA KÖYÜ YOLU, BEYHANLI, BEYHANLI KÖYÜ YOLU, ÇAGDAS, ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, EREGLI, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., FİNAL ENERJİ SİSTEMLERİ, GÖKNUR SK., GÜVEN KESKIN, GÜVEN KESKİN CD., HÜRREM SK., İSKELE SK., KIRAZYANI, KÖY SOKAĞI, KUMPINAR, PALMIYE, SEHNAZ, YILMAZ SK., ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, EDİLLİ, GÖKTEPE, HACI YUSUFLAR, KALKIN, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, TAHİRLİ, YUKARI mahallelerinde 1016, 1055, 8, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., ARABACI, CUMAYERİ KÖY YOLU, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HAYALIM, HAYALİM SK., HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KUĞU SK., MESEN, SADIK REIS, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde ADA, DUMLUPINAR CD., ILKAY, İLKAY SK., KABASAKAL, KABASAKAL SK., KAYABAŞI CD., KAYALI, KAYALI SK., LIMANCIK, LİMANCIK SK., NAZENDE SK., TEKIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜCAVIR mahallelerinde 1024, 105 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde NAZIMBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP MUHACIRLER, KONURALP MUHACİRLER, KONURALP MUHACİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: POYRAZ, SALLAR mahallelerinde 4561., 4568., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 431. SK., KONURALP 521., TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERGIÇ, MERKEZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18020., 2130., 893., BİLGİN ÇK. SK., ŞEHZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, HAMZA, KARAÖMER, KEMER mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, KEMER, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KEMERKASIM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, N KENDISI mahallelerinde KOZLUK, KOZLUK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 718., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 721., 721. SK., 722., 723., 724., 724. SK., 725. SK., 737. CD., 832., 832. SK., 833. SK., 834. SK., 835., 835. SK., 836., 836. SK., 839. SK., 841., 842. SK., 843. SK., 845. SK., 847. SK., 850., 850. SK., 853. BULVAR, 903. SK., 904., 904. SK., 905. SK., 907. SK., 908., 908. SK., 980., ÇİFTLİK SK., EKŞİOĞLU SİTESİ İÇ YOL, GENÇ, GENÇ SK., KANUNİ SK., KAYISOGLU, MEYDANLAR, MEYDANLAR SK., MUTLU, NEZIH TÜTÜNCÜOGLU, NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR, ORMAN İŞLETMESİ, SAĞLIK SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL, ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., TEKNIKER, TEKNİKER SK., TURAN, TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ mahallelerinde 479. SK., 487. SK., 488., 488. SK., 512., BARIŞ SK., KARTAL, KILIÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAOGLU mahallelerinde 18642. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1003., 1003. CD., 1007. SK., 1012., 1014., 1023., 679., 686., 698. SK., 996. SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, HASTANE SK., KADIRGA SK., MARMARA, MARMARA SK., OFIS, OFİS SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, CAMİKEBİR, ÇAY, DARICI mahallelerinde 1950. CD., 1957., 2103., 2103. SK., 2104. SK., 2106., 413. SK., 428. SK., 431. SK., 433. SK., 461., 473. SK., 474. SK., 475. SK., 481., 481. SK., 499., 500. SK., 511. SK., 522. SK., 533., 541. SK., 549. SK., 550. SK., 553. SK., 558. SK., 560. SK., 561. SK., 569. SK., 5690., 5691., 5691. SK., 5692. SK., 5693. SK., 5695. SK., 5696., 5696. SK., 5699. SK., 570. SK., 5700., 5701., 5702., 5702. SK., 5703. SK., 5704., 5705., 5708. SK., 5709., 5711., 5711. SK., 5713., 5713. SK., 5715., 5719., 5726. SK., 5727., 5727. SK., 5728. SK., 5744. SK., 575., 575. SK., 5752., 5752. CD., 5755. SK., 5756. SK., 5758. SK., 5759., 5759. SK., 5760. SK., 5767. SK., 5769., 5769. SK., 577., 5772., 5772. SK., 578. SK., 5784., 5788., 5788. SK., 5790., 5790. SK., 5791., 5791. SK., 5796. SK., 5800., 5800. SK., 581., 581. SK., 5824. SK., 5825., 5825. SK., 583. CD., 5847. SK., 5850., 5850. SK., 5858., 586. SK., 5877., 5883., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 598., 598. SK., 599. SK., 600. SK., 601., 601. SK., 602., 602. SK., 603., 603. SK., 605., 606., 611., 612., 615., 615. SK., 616., 616. SK., 618., 619. SK., 620. SK., 623. SK., 624. SK., 626. SK., 644., 644. SK., 648. SK., 650., 650. SK., AGALAR, AĞALAR SK., ARABACI SK., ARSAL SK., AYDIN GÜNEY SK., AYDIN SK., AYDINPINAR CD., AZIZ YILDIRIM, AZMİMİLLİ SK., BAKIR, BARBAROS, BARBAROS SK., BARTIN SK., BATI SK., BATUMLU AHMET SK., BAYRAK CD., BAYRAKTARBAŞI SK., BEZMEN SK., BOYACI SK., BOZKURT, BOZKURT SK., CAVİT AYIŞIK SK., CEMAL HIZAL SK., CEVDET KOMİT CD., ÇALDIRAN SK., ÇATAK, ÇAY SK., ÇELEBİ SK., ÇELIK, ÇIKMAZ SK., DAR SK., DARICI, DARICI SK., DEMİRCİ SK., DERYA SK., DUT SK., ELA BAHRIYE ORAL, ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, ELMA SK., EMNIYET, ERDEM SK., FABRİKA SK., GENERAL SAMİ SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., HALE SK., HATİP SK., HÜSEYIN SENA, HÜSEYİN SENA SK., İNANIR SK., İSMAİL ÇAKMAN SK., KADIOGLU ALI, KADIOĞLU ALİ SK., KARAYAKA SK., KARTAL SK., KAZIM ORBAY, KAZIM ORBAY SK., KEFLİ SK., KILIÇ SK., KİREMİT SK., KUZEY, KUZEY SK., MELTEM SK., MERİÇ SK., MESİRE SK., NARIN, NARİN SK., NEMLİ SK., NURİ ÖZKASAP CD., OCAK SK., ÖNER, ÖNER SK., POYRAZ SK., RIHTIM CD., SAATÇİGİL CD., SAİM TUT SK., SÖNMEZ SK., ŞAFAK SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., ŞEHİT YAŞAR ÖZGÜNER SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., TUNA SK., TÜFEKÇI, TÜFEKÇİ SK., ULUS SK., UZAY SK., YAĞMUR SK., YALÇIN SK., YAPRAK SK., YAVUZ SK., YESIM, YEŞİM SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, MERGIÇ mahallelerinde 1001. SK., 1015., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1018., 1018. SK., 1022., 1027., 1028. SK., 1030., 1030. BULVAR, 1058., 1080., 2180., 951., 955. SK., 974. SK., 975. SK., 979., 980. SK., 982., 982. SK., 983. SK., 984., 984. SK., 985. SK., 986. SK., 987., 987. SK., 988., 988. SK., 989., 989. SK., 990., 990. SK., 992. SK., 994. SK., 997. SK., BÜLBÜL SK., ESKİ BAĞDAT, ESKİ BAĞDAT CD., MARTI, MARTI SK., ÖZMEN SK., SAHIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, DINLER, DİNLER, DOKUZPINAR, IZMIRLI, MERKEZ, MEZARLIK, N KENDISI, OSMANCA, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TERZIALILER, YAYLA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 100, 101 CD., 102, 102 CD., 103, 103 SK., 104 SK., 105 SK., 106, 106 SK., 107 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 110 SK., 111, 111 SK., 112, 112 SK., 113, 113 SK., 114, 114 SK., 115, 117, 118, 200, 200 CD., 201, 201 SK., 202, 202 SK., 204 SK., 205, 205 SK., 206, 206 SK., 207, 208., 302 SK., 304 SK., 305 SK., 306 SK., 401, 402, 402 SK., 404, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, CAPOGLU, DINLER, DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, ESER, IZMIRLI, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU, KONURALP GÜVEN, MEZARLIK, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU, SEKERPINAR3, SEKERPINAR4, TRAFO SK., YAKA, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU, YAYLA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, N KENDISI mahallelerinde 5400., 5435., 9500., 9659., 9670., 9805., 9840., D100 KARAYOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜŞPINAR, N KENDISI, YENI mahallelerinde 8010., 8017, 9663., 9688., KİRAZLI KÖYÜ YOLU, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAREŞAL, REDİFLER mahallelerinde ÇAM YUVA KÜME EVLER, REDİFLER KÖYÜ İÇ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETÇILER, AHMETÇİLER, ATATÜRK, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde AHMETÇİLER, AHMETÇİLER CD., ALAPLI YIĞLICA YOLU, AZIZLER, KALICI KONUTLAR, MERT, MILLI EGEMENLIK1, PAZAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINPINAR, BALLICA, BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU, BATAKLI ÇİFTLİK, CUMA, ÇINARLI, DARIYERİBAKACAK, DEGIRMEN, DEPO, DEVELI, EFENDI, HAKKI HOCA, HECINLER, HOCAOĞLU, İSTİKLAL OSB1, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, KAVAKBIÇKI, KONAKLI, KÖYÜN KENDİSİ, KULUBEYANI, KÜÇÜKAHMET, KÜÇÜKMEHMET, KÜRT, MERKEZ, N KENDISI, NUSRET YILMAZ, SANTRAL, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI, UZUNALI, YAHYALAR, YAYLAKAPI, YESIL, YILANKAYA mahallelerinde 1 CD., 1. CD., 20100., 20110., 20150., 20161., 20163., 2020., 20511., 20530., 20550., 20580., 20600., 20640., 20710., 21000., 21050., 21100. SK., 21300., 21310., 5/1, AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, ANADOLU OTOYOLU, AYDINPINAR, AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA İÇ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU, CUMA, ÇAKIRHACI IBRAHIM, ÇAKIRHACIİBRAHİM KÖYÜ YOLU, ÇINAR CD., ÇINARLI, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEVELI, DURAKLAR, DURAKLAR KÖYÜ YOLU, DURAKLAR KÜME EVLER, EFENDI, GÖLORMANI KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, HAKKI HOCA, HECINLER, HOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU, KIZILCIK KÖYÜ YOLU, KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU, KULUBEYANI, KUSAÇMASI, KUŞAÇMASI KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU, KÜRT, MERKEZ KÜME EVLER, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, PASAKONAGI, SANTRAL, SOSE ALTI, Uavtede Yok, UZUNALI, YAYLAKAPI, YENI KARAKÖY, YENİKARAKÖY İÇ YOLU, YENİKARAKÖY KÖYÜ YOLU, YILANKAYA, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARDIÇDİBİ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde ARDIÇDIBI, ARDIÇDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, ARDIÇDİBİ KÖYÜ YOLU, DEREKÖY, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DEREKÖY YOLU, YESILYAYLA, YILDIZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, YONGALIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.