20 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:11

MANİSA ilinde 20 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 09:00:00.734-2025-02-20 10:30:09.534 saatleri arasında Sazoba; Sazoba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Medar; İsimsiz46, Şirinköy Konut Yapı Kooperatif, , İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz51, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz172, MARONGOZLAR SİTESİ, marangozlar sitesi, Akhisar Bergama Yolu, Şirinköy Konut Yapı Kooperatif İç Yolu, İsimsiz13, İsimsiz135, İsimsiz50, danak ormanı mevki, İsimsiz136, İsimsiz137, DANA ORMANI , İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz170, İsimsiz171 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Çobanhasan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Süleymanlı OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Süleymanlı; , 5 Eylül Cd., Mürsel Paşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Tütenli; , TURŞUNLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Yatağan; , İsimsiz148 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Zeytinliova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 09:00:26.038-2025-02-20 15:00:35.066 saatleri arasında Cengiz Topel; , gazze sokak, TALAT PAŞA, Namık Kemal Cd., Kırlangıç Sk., Dörtyol Sk., Aydın Sk., Anafartalar Cd., Akıncılar Sk., ŞEHİT MUSTAFA MUSTAFAOĞLU, TUĞLACI MEHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:49.201-2025-02-20 15:00:56.293 saatleri arasında Kurtuluş; Fatih Cd., , İsimsiz13, DÜLGER, İsimsiz15, İsimsiz17, Hükümet Cd., Durusoy Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:49.201-2025-02-20 15:00:56.293 saatleri arasında Yılmaz; İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:49.201-2025-02-20 15:00:56.293 saatleri arasında Cengiz Topel; , DÜLGER, İsimsiz4, İsimsiz7, Akıncılar Sk., Hükümet Cd., Kenar Sk., Namık Kemal Cd., Sarıkız Sulama Birliği, TALAT PAŞA, kenar sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 09:00:48.027-2025-02-20 14:00:01.907 saatleri arasında Akdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:48.027-2025-02-20 14:00:01.907 saatleri arasında Hacıhamza; , iç yol, tarla yolu, parsamöaz iç yol, İsimsiz24, İsimsiz25, çevre yolu devamı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Bakır; , HARTA SK., İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz167, Bakır Sk., İsimsiz169, İsimsiz170, HARTA, Harta Sk., Bakır Sk., Akhisar Bergama Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 12:00:01.22-2025-02-20 13:00:09.385 saatleri arasında Çiftlik; Bakır Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.