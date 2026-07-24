20 taşınmaz satışa çıkıyor

Başta AKP yönetimindeki belediyeler olmak üzere birçok belediyenin arsa, arazi ve diğer taşınmazlarını satışa çıkarması tartışılırken bu satışlara bir yenisi Samsun’un Havza ilçesi eklendi. AKP’li Havza Belediyesi, kimi yalnızca 80 metrekarelik küçük bir arsa, kimi ise yaklaşık 23 bin metrekareye yayılan geniş bir tarla olmak üzere belediyeye ait 20 taşınmazı satış listesine koydu. İlçenin 15 mahallesine yayılan ve toplam büyüklüğü 109 bin metrekareyi aşan mülkler, 27 Temmuz’da belediye binasının meclis odasında ihaleye çıkacak. AKP’li Havza Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 15 tarla ile 5 arsayı açık artırma yöntemiyle satma kararı aldı. Belediyenin yayımladığı ilanda, 20 taşınmazın hangi gerekçeyle satışa çıkarıldığına ve satışlardan elde edilecek gelirin hangi yatırım ya da belediye hizmetinde kullanılacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi. İhaleye ilişkin şartname ve belgelerin belediyenin Gelir Memurluğu’nda görülebileceği belirtilirken, belediye encümeninin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu bildirildi.