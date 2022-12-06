20 yıl 6 ay hapisle aranan hükümlüyü jandarma yakaladı
Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkındaki 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edip satmak' suçundan kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari T.Y.'nin Milas'ta olduğunu belirledi. T.Y., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
CEZAEVİNE KONULDU
Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.Y., cezaevine gönderildi.
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