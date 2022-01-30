20 yıl önce öldü diye selasını verdiler, 121. yaşını kutladı
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği bir cerrahi operasyon sonrası öldü diye köyünde sela verilen Akkız Büyükturgut, 121. yaşını kutladı.
8 çocuk ve 48 torun sahibi Akkız Büyükturgut, 20 yıl önce Ankara’da geçirdiği bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Çocukları yanlış anlaşılma dolayısıyla yoğun bakımda olan annelerinin öldüğünü köydeki yakınlarına duyurdular ve araç istediler. Bu sırada yoğun bakımdan çıkartılan Akkız Büyükturgut oğulları tarafından köyündeki evine getirildiği sırada camiden selasının verildiğini duydu.
İlçede kızı Zeynep Güzel ile birlikte yaşayan Akkız Büyükturgut, bugün 121. yaş gününü pasta keserek kutladı. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Akkız niniye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşayan Akkız Büyükturgut, doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşına bastı. İlk defa kutladığı yaş gününde Akkız Büyükturgut’un mutluluğu gözlerinden okundu.
''ÖLÜNCEYE KADAR BAŞINDAYIM''
Zeynep Güzel, “Annemin yanındayım. Oğlumun evindeydim. Annem yalnız olunca gidip yanında durayım ve anneme bakayım dedim. Yanındayım bakıyor, getiriyor, götürüyorum. Ölünceye kadar başındayım. Annemi çok seviyorum. Annemle birlikte olmaktan çok mutluyum. Her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Allah bir harçlık verdi. Alıyorum getirip götürüyorum, o da yiyor, ben de yiyorum. O da aldığını oduna kömüre veriyor. Yaşayıp gidiyoruz” dedi.
''İLK DEFA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ''
Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ise, “Akkız Büyükturgut teyzemizi ziyarete geldik. Kendisi Yozgat’ın en yaşlı insanı, 121 yaşında. Bugün kendisine sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Bizi gördüğünde çok şaşırdı ve ilk defa doğum gününün kutlandığını bize söyledi. Akkız teyzemizin 8 çocuğu, 48 torunu var. Allah kendisine uzun ömürler versin. Biz kendisine şunu ifade ettik, 'Bizler sizin yanınızdayız.' Yaşlılarımızın hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Devletimizin sıcaklığını hissettirtmek için buradayız” şeklinde konuştu.
20 yıl önce durup selasını dinleyince hüzünlenen Akkız Büyükturgut ise, o günleri hem gülerek hem de duygulanarak anlattı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- NATO: Ukrayna'ya birlik yerleştirme planımız yok
- 20 yıl önce selasını verdiler, 121. yaşını kutladı
- Otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor
- ''Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın''
- Savcıdan 'yetkim yok' açıklaması
- Başbakan Trudeau ve ailesi başkentten çıkarıldı
- Milli tenisçi Süleyman Deniz İran'da ikinci oldu
- Kılıçdaroğlu: Tüm trolleri saat 21.00'de bekliyorum
- Ceyhun Kazancı'dan Şenol Güneş açıklaması!
- Eski CHP'li vekil yaşamını yitirdi