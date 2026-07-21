Cumhuriyet Gazetesi Logo
200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler...

200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler...

21.07.2026 13:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler...

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler adayların en çok araştırdığı konular arasına girdi. Peki, 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih listelerini oluşturmaya hazırlanan adaylar, 2 yıllık devlet üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Peki, 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler...

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri yüzde 75 burslu

Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekan Tasarımı

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Ameliyathane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

İlahiyat (AÖF)

Açıköğretim İşletme / İktisat

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

Tarih – Devlet üniversiteleri

İktisat / İşletme

Rekreasyon

Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

İlgili Konular: #üniversite #YKS #2 yıllık sözel bölümler

İlgili Haberler

2026 YKS (TYT AYT) sınavında bu yıl kaç birinci var? YKS birincileri hangi ilden çıktı?
2026 YKS (TYT AYT) sınavında bu yıl kaç birinci var? YKS birincileri hangi ilden çıktı? ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Peki, 2026 YKS (TYT AYT) sınavında bu yıl kaç birinci var? YKS birincileri hangi ilden çıktı?
2026 YKS sonuçları açıklandı! Tıp, hukuk, mühendislik taban puanları kaç? En çok tercih edilen bölümler kaç puanla alım yapacak?
2026 YKS sonuçları açıklandı! Tıp, hukuk, mühendislik taban puanları kaç? En çok tercih edilen bölümler kaç puanla alım yapacak? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için üniversite tercih dönemi heyecanı başladı! Peki, Tıp, hukuk, mühendislik taban puanları ne?