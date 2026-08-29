2008 yılında ölü bulunmuştu... Dede Baltacı cinayetinde kritik gelişme!

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde 4 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2008 yılında Şereflikoçhisar’da ölü bulunan Baltacı’nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi. Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi."

Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkanlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir."