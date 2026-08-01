‘2016'da bitecek' denmişti: Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi 5 bakan eskitti, maliyeti 101,4 milyarı aştı!

AKP'li Binali Yıldırım'ın 2013 yılında, "2016'da bitecek" dediği Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi'nde 1 Temmuz 2026 itibarıyla fiziki gerçekleşme oranının yüzde 24 olduğu ortaya çıktı. BirGün'ün haberine göre 2013 yılında 4,3 milyar TL olarak açıklanan proje maliyeti ise 2026 itibarıyla 101,4 milyar TL'ye yükseldi.
2013 yılında "Bin 80 günde tamamlanacak" denilerek temeli atılan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi, aradan geçen 13 yıla karşın tamamlanamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla fiziki gerçekleşme oranının yüzde 24 olduğu bildirildi.
MALİYET 23 KAT ARTTI
Proje kapsamında yapılan harcamalar da ortaya çıktı. 2013 yılında toplam 4 milyar 300 milyon TL olarak açıklanan maliyet, Haziran 2026 itibarıyla 101 milyar 400 milyon TL'ye ulaştı.
2026 yılının Ocak-Haziran döneminde proje için toplam 1 milyar 407 milyon 446 bin TL harcandı. Bu tutarın 1,2 milyar TL'si yapım işleri, 118,9 milyon TL'si ise müşavirlik hizmetleri için kullanıldı.
Projenin yıllara göre açıklanan toplam maliyeti şöyle:
- 2020: 16,4 milyar TL
- 2021: 18,1 milyar TL
- 2022: 24,9 milyar TL
- 2023: 62,1 milyar TL
- 2024: 64,4 milyar TL
- 2025: 83,5 milyar TL
- 2026: 101,4 milyar TL
BEŞ BAKAN ESKİTTİ
Yapımına Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde başlanan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi süresince bakanlıkta şu isimler görev yaptı:
- Lütfi Elvan: Aralık 2013 - Mart 2015
- Ahmet Arslan: Mayıs 2016 - Temmuz 2018
- Mehmet Cahit Turhan: Temmuz 2018 - Mart 2020
- Adil Karaismailoğlu: Mart 2020 - Haziran 2023
- Abdulkadir Uraloğlu: Haziran 2023'ten bu yana.