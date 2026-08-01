‘2016'da bitecek' denmişti: Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi 5 bakan eskitti, maliyeti 101,4 milyarı aştı!

AKP'li Binali Yıldırım'ın 2013 yılında, "2016'da bitecek" dediği Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi'nde 1 Temmuz 2026 itibarıyla fiziki gerçekleşme oranının yüzde 24 olduğu ortaya çıktı. BirGün'ün haberine göre 2013 yılında 4,3 milyar TL olarak açıklanan proje maliyeti ise 2026 itibarıyla 101,4 milyar TL'ye yükseldi.

2013 yılında "Bin 80 günde tamamlanacak" denilerek temeli atılan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi, aradan geçen 13 yıla karşın tamamlanamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla fiziki gerçekleşme oranının yüzde 24 olduğu bildirildi.

MALİYET 23 KAT ARTTI

Proje kapsamında yapılan harcamalar da ortaya çıktı. 2013 yılında toplam 4 milyar 300 milyon TL olarak açıklanan maliyet, Haziran 2026 itibarıyla 101 milyar 400 milyon TL'ye ulaştı.

2026 yılının Ocak-Haziran döneminde proje için toplam 1 milyar 407 milyon 446 bin TL harcandı. Bu tutarın 1,2 milyar TL'si yapım işleri, 118,9 milyon TL'si ise müşavirlik hizmetleri için kullanıldı.

Projenin yıllara göre açıklanan toplam maliyeti şöyle:

2020: 16,4 milyar TL

2021: 18,1 milyar TL

2022: 24,9 milyar TL

2023: 62,1 milyar TL

2024: 64,4 milyar TL

2025: 83,5 milyar TL

2026: 101,4 milyar TL

BEŞ BAKAN ESKİTTİ

Yapımına Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde başlanan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi süresince bakanlıkta şu isimler görev yaptı: