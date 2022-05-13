2021'de her 4 kişiden 3'ü çevrimiçi alışveriş yaptı

13 Mayıs 2022 Cuma, 12:28

Pandemiyle çevrimiçi ortama taşınan ürün ve hizmet alışverişi, tüketici alışkanlıklarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Küresel danışmanlık şirketi PwC’nin geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı küresel tüketici anketi, 100 kişiden 41’inin akıllı telefonlarından günlük ya da haftalık olarak alışveriş yaptığını gösterdi.

Bir hizmet pazaryeri kurucusu Tuncer Türker, konuya ilişkin açıklamasında, “Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi de kapsayan verileri, 2021'de internet kullanıcıların yüzde 74'ünün çevrimiçi ortamda ürün ya da hizmet satın aldığını ortaya koyuyor. 2021’in ikinci yarısının açılmaların başladığı dönem olduğunu düşündüğümüzde tüketicilerin bu alışkanlığı kalıcı gibi görünüyor. Biz de Proyolla olarak tüketici ihtiyaçlarından hareketle profesyonel hizmet verenlerle almak isteyen son kullanıcıları buluşturan platformumuzu pandemi döneminde hayata geçirdik” dedi.

“TÜRKİYE’DE HİZMET PAZARYERİ AÇIĞI VAR”

TÜİK’in son verilerine göre, Türkiye'de istihdamın yüzde 55,2'si hizmet sektöründe yer aldı. Geçtiğimiz yılın ortalarından bu yana yükselen güven endeksi, sektörün geleceğine ilişkin tutumun iyimser olduğuna işaret etti. Bu gelişmelere rağmen Türkiye’de hizmet platformu açığı olduğunu düşünen Tuncer Türker, konuya ilişkin “Ev ve ofis temizliği, tadilat, montaj, boya badana, nakliye gibi başlıkları kapsayan küresel ev hizmetleri pazarının 2026’ya kadar 2,9 trilyon dolar değere ulaşması öngörülüyor. Türkiye’nin bu sektördeki açığından hareketle kurduğumuz Proyolla ile pandemi döneminde artan talep sayesinde büyüme hedeflerimizin 2 yıl önüne geçtik. Ev hizmetlerinin yanı sıra özel ders, düğün organizasyonu, evde sağlık hizmetleri gibi iş alanlarıyla çeşitlendirdiğimiz platformumuz son kullanıcıya hizmet satın almanın modern, kolay ve hızlı bir yolunu sunuyor” değerlendirmelerini paylaştı.

“HEM TÜKETİCİYİ HEM PROFESYONELİ KORUYORUZ”

Kullanıcıların yüzde 77'sinin bir hizmet satın almadan önce hizmet verenlere dair değerlendirmeleri incelediğini hatırlatan Türker, “‘İşinizi şansa değil, profesyonellere bırakın’ mottosuyla faaliyet gösteren Proyolla olarak ev, ofis ve apartman temizliği, evden eve şehirlerarası nakliye hizmeti, özel ders hizmeti gibi en çok talep gören kategoriler başta olmak üzere platforma katılan tüm profesyonelleri değerlendirme süreçlerine tabi tutuyoruz. Böylece son kullanıcıyı en nitelikli ve en uygun fiyatlı hizmet verenlerle buluşturuyoruz. Ayrıca Türkiye'nin en yenilikçi ve profesyonellere değer veren hizmet pazaryeri olarak profesyonel, usta ve zanaatkarların haklarını da platform aracılığıyla verdikleri hizmetlerden komisyon almayarak koruyoruz. Hedefimiz, yakaladığımız ivmeyle komisyonsuz iş modelimizi Türkiye’nin dört bir köşesine ulaştırarak işini iyi yapanlarla hizmete ihtiyaç duyanları bir araya getirmeye devam etmek ve Türkiye pazarındaki boşluğu tamamladıktan sonra yurt dışına açılmak” şeklinde konuştu.