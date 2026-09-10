2023 yılında yüzde 65 olan dolaylı vergilerin payı 3 yılda ancak yüzde 60’a indirilebildi: Vergi yükünde kağnı hızı!

Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) merkezi yönetim bütçesi kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinin bu yıl 14.5 trilyon lira olması, gelecek yıl 19.9 trilyon liraya çıkması, 2028’de 23.9 trilyon liraya, 2029’da da 27.7 trilyon liraya ulaşması öngörülüyor. Bu vergilerin önemli bir bölümünü KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler oluşturuyor. Hükümet yıllardır dolaylı vergilerin payını düşüreceği sözünü veriyor. Ancak bu düşüş “kağnı hızında” ilerliyor. Yeni OVP’de bir kez daha “vergi yükünün adil dağılımını güçlendirmek amacıyla kayıt dışılığın azaltılması yoluyla doğrudan vergilerin bütçe gelirleri içindeki payı artırılacaktır” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, 2024 yılında yüzde 65.8 olan dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının 2025’te yüzde 62’4’e indiğini belirtti. Şimşek, yanıtında bu oranın bu yıl yüzde 61.8’e indirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, yeni OVP’nin açıklandığı basın toplantısında da soruları yanıtlarken, dolaylı vergilere de değindi. Şimşek, “2023 yılında dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı yüzde 65.5’e kadar çıkmıştı. 2026 için tahminimiz yüzde 60’ın belki biraz altına kadar inebilir yani yüzde 59 küsur yüzde 60 civarı. Bu ciddi bir ilerleme, oran hâlâ yüksek ama ciddi bir ilerleme söz konusu” dedi.