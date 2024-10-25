2024-YDUS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 15 Aralık'ta düzenlenecek 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 2. Dönem) başvuruları başladı.

2024-YDUS başvuruları başladı
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:08

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav başvurularını 4 Kasım'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.


Etiketler: #ösym #YDUS #sınav

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