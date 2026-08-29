2025 Schengen vizesi verileri açıklandı: Türkler en çok hangi ülkeye başvurdu, en çok hangi ülkeden ret aldı?

Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılı Schengen vize istatistiklerine göre, Türkiye’den yapılan başvurularda en fazla tercih edilen ülke Yunanistan oldu.

Türkiye’deki Schengen konsolosluklarına yıl boyunca yaklaşık 1,27 milyon başvuru yapılırken, genel ret oranı yüzde 14,6 olarak kaydedildi. Türkiye, toplam başvuru sayısında Çin’in ardından dünyada ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre, Yunanistan’ın ardından en fazla başvuru yapılan ülkelerden biri Almanya oldu. Almanya’ya Türkiye’den 217 bin 627 başvuru yapılırken, başvuruların yüzde 21,1’i reddedildi.

Böylece Almanya, yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında Türkiye’den yapılan başvurularda en yüksek ret oranlarından birine sahip oldu.

T24'ün aktardığına göre; bu oran, Türkiye’den yapılan Schengen başvurularındaki yüzde 14,6’lık genel ortalamanın da belirgin biçimde üzerinde gerçekleşti.

DANİMARKA VE MACARİSTAN’DA DA RET ORANLARI YÜKSEK

Başvuru sayısı Almanya kadar yüksek olmasa da Danimarka ve Macaristan’daki ret oranları dikkat çekti.

Danimarka’ya yapılan 44 bin 253 başvurunun yüzde 19,19’u reddedilirken, Macaristan’a yapılan 35 bin 605 başvuruda ret oranı yüzde 18,14 olarak kaydedildi.

Fransa’ya Türkiye’den 143 bin 379 başvuru yapıldı ve ret oranı yüzde 15,23 oldu. İtalya’ya yapılan 79 bin 470 başvurunun ise yüzde 14,77’si reddedildi.

EN DÜŞÜK RET ORANI PORTEKİZ’DE

Bazı Schengen ülkelerinde ret oranları Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldı.

Hollanda’da Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 9’u, Bulgaristan’da yüzde 10,1’i reddedildi. İspanya ve Romanya’da ise ret oranı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.

Listede en düşük ret oranı yüzde 3,5 ile Portekiz’de görüldü. Ancak Portekiz’e Türkiye’den yalnızca 3 bin 921 başvuru yapılması nedeniyle bu ülkenin başvuru hacmi diğer ülkelere kıyasla oldukça düşük kaldı.

Avrupa Komisyonu, Schengen ülkelerine yapılan kısa süreli vize başvuruları ile verilen vizelere ilişkin verileri her yıl yayımlıyor.