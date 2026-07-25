9-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih sürecinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik yerleştirme işlemleri tamamlanırken, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntülemeye başladı. Peki, 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları nereden kontrol edilir? Merkezi atama sonuçları nasıl öğrenilir?
MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026/1 merkezi atama sonuçları açıklandı. KPSS merkezi atama sonuçları, kamu personeli adayları için 2026 yılına memur olarak girme kapısını aralayacak.
MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.