2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenlerin eğitim-öğretime hazırlık ödeneğine ilişkin araştırmaları da başladı. Her yıl eğitim dönemi öncesinde verilen ödeneğin tutarı ve ödeme tarihi merak ediliyor. Peki, 2026-2027 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin 2026 yılına ilişkin tutarı ve ödeme süreci belli oldu. Ödeneğe ilişkin muhasebe işlemleri 1 Eylül itibarıyla başladı. Ödeme tarihleri illerin ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin işlemlerine göre değişiklik gösterebilirken, ödemelerin eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Eylül ayından sonra ancak birinci dönem sona ermeden göreve başlayan öğretmenlere eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin yüzde 75'i, ikinci dönemde göreve başlayan öğretmenlere ise yüzde 50'si ödenecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. maddesi ve ilgili toplu sözleşme hükümleri kapsamında, 2026 yılı eğitim-öğretime hazırlık ödeneği 8.665,32 TL olarak uygulanıyor. Söz konusu ödeme, mevzuat doğrultusunda öğretmenlere her eğitim öğretim yılında bir defaya mahsus olarak yapılıyor.