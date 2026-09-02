Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026-2027 GSB KYK yurt fiyatları ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt fiyatları kaç TL?

2026-2027 GSB KYK yurt fiyatları ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt fiyatları kaç TL?

2.09.2026 13:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026-2027 GSB KYK yurt fiyatları ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt fiyatları kaç TL?

GSB KYK yurtlarında kalacak öğrenciler için 2026-2027 döneminde uygulanacak yurt ücretleri merak ediliyor. Peki, 2026-2027 GSB KYK yurt fiyatları ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt fiyatları kaç TL?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

KYK yurt ücretlerine ilişkin güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim hayatları boyunca kalacakları KYK yurtlarına ilişkin başvuru sonuçlarını ve ücret bilgilerini bekliyor. Peki, 2026-2027 GSB KYK yurt fiyatları ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...

Image

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak KYK yurt ücretleri henüz resmi olarak açıklanmadı. GSB tarafından yeni dönem ücretlerine ilişkin açıklama yapıldığında güncel rakamlar haberimizde yer alacak.

KYK YURT ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1. Tip ve 2. Tip Yurtlar

Genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşan bu yurtlarda öğrencilerin temel barınma ve güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti de sunuluyor.

3. Tip ve 4. Tip Yurtlar

Bu yurtlarda odalar, büyüklüğüne bağlı olarak 2-4 kişilik olabiliyor. Odalarda çalışma masası ve buzdolabının yanı sıra bazı yurtlarda kitaplık da bulunuyor. Banyo ve tuvaletler ise bazı yurtlarda ortak kullanım alanı olarak hizmet veriyor.

5. Tip ve 6. Tip Yurtlar

Konfor ve sunulan imkânlar açısından daha üst seviyede bulunan bu yurtlarda 1, 2 veya 3 kişilik odalar yer alıyor. Banyo ve tuvaletler ise odaların içerisinde bulunuyor.

İlgili Konular: #Ücret #KYK yurtları #kyk yurt başvuru

İlgili Haberler

İSKİ açıkladı: 2 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 2 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 2 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 2 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK 660 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK 660 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? TÜBİTAK, farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere 660 personel alımı yapacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TÜBİTAK 660 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 6 bin 673 sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 6 bin 673 sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru takvimini bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 6 bin 673 sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu mu?