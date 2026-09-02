KYK yurt ücretlerine ilişkin güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim hayatları boyunca kalacakları KYK yurtlarına ilişkin başvuru sonuçlarını ve ücret bilgilerini bekliyor. Peki, 2026-2027 GSB KYK yurt fiyatları ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak KYK yurt ücretleri henüz resmi olarak açıklanmadı. GSB tarafından yeni dönem ücretlerine ilişkin açıklama yapıldığında güncel rakamlar haberimizde yer alacak.

KYK YURT ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1. Tip ve 2. Tip Yurtlar

Genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşan bu yurtlarda öğrencilerin temel barınma ve güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti de sunuluyor.

3. Tip ve 4. Tip Yurtlar

Bu yurtlarda odalar, büyüklüğüne bağlı olarak 2-4 kişilik olabiliyor. Odalarda çalışma masası ve buzdolabının yanı sıra bazı yurtlarda kitaplık da bulunuyor. Banyo ve tuvaletler ise bazı yurtlarda ortak kullanım alanı olarak hizmet veriyor.

5. Tip ve 6. Tip Yurtlar

Konfor ve sunulan imkânlar açısından daha üst seviyede bulunan bu yurtlarda 1, 2 veya 3 kişilik odalar yer alıyor. Banyo ve tuvaletler ise odaların içerisinde bulunuyor.