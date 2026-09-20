2026-2027 İlk ara tatil ne zaman? Kasım ve Mart ara tatilleri hangi tarihlere denk geliyor?

Okulların 14 Eylül 2026 tarihinde yeniden açılmasıyla milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı. Ders başı yapan öğrenciler bir yandan sınav ve ders programlarına odaklanırken bir yandan da yıl içerisinde yapılacak tatillerin tarihlerini gündemine aldı. Özellikle ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı ve kasım ayında öğrencilerin kaç gün tatil yapacağı merak ediliyor.

KASIM ARA TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

MART ARA TATİLİ HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.