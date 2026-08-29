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2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?

2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?

29.08.2026 18:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?

Yeni eğitim dönemi öncesinde üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 başvuru takvimi merak ediliyor. Peki, 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler?
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2026-2027 akademik yılın yaklaşmasıyla birlikte üniversite öğrencilerine hem gelir elde etme hem de iş deneyimi kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 başvuru takvimi merak ediliyor. Peki, 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İŞKUR ve üniversitelerin iş birliğiyle yürütülen İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının, akademik takvim doğrultusunda Eylül, Ekim ve Kasım aylarında üniversitelere göre kademeli olarak ilan edilmesi bekleniyor. Haftada en fazla 3 gün ve 22,5 saat çalışma imkânı sunan programa, örgün eğitim gören üniversite öğrencileri katılabiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar, İŞKUR Gençlik Platformu (genclik.iskur.gov.tr), İŞKUR e-Şube veya e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

2025-2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DESTEĞİ NE KADARDI?

2025-2026 döneminde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere ödenen günlük cep harçlığı 1.083 TL’den 1.375 TL’ye yükseltilmişti. Yeni dönemde uygulanacak harçlık tutarı ise henüz açıklanmadı.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Programa, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler katılabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programdan yararlanamıyor.

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