İŞKUR Gençlik Programı başvurusu 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de hem okulunu okumak hem de çalışmak isteyen öğrenciler tarafından takip ediliyor. Peki, 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvurusu şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genel kampüs içi ve dönemsel program başvuruları genellikle akademik takvimin başlangıç dönemlerinde (özellikle Ekim-Kasım aylarında) veya yıl içinde ilgili projeler bazında duyurulur. Güncel ve dönemsel ilanları takip etmek için İŞKUR Gençlik Platformu adresini veya İŞKUR e-Şube sistemini kontrol edebilirsiniz.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir.