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2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvurusu şartları neler?

2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvurusu şartları neler?

16.09.2026 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvurusu şartları neler?

Üniversite öğrencilerinin maddi kazanç elde etmesi için sağlanan Gençlik Programı başvurusu, İŞKUR tarafından başlayacak. Peki, 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvurusu şartları neler?

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İŞKUR Gençlik Programı başvurusu 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de hem okulunu okumak hem de çalışmak isteyen öğrenciler tarafından takip ediliyor. Peki, 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvurusu şartları neler?

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genel kampüs içi ve dönemsel program başvuruları genellikle akademik takvimin başlangıç dönemlerinde (özellikle Ekim-Kasım aylarında) veya yıl içinde ilgili projeler bazında duyurulur. Güncel ve dönemsel ilanları takip etmek için İŞKUR Gençlik Platformu adresini veya İŞKUR e-Şube sistemini kontrol edebilirsiniz.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir.

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