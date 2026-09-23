Kırtasiye yardımı başvuru ekranı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte velilerin gündemine geldi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim giderlerine destek amacıyla sağlanan öğrenci eğitim yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 kırtasiye desteği başvurusu ne zaman? Kırtasiye desteği başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim yılında kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Ödemeler, eğitim öğretim yardımı kapsamında yılda bir kez toplu olarak gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin öğrenim durumu ve eğitim seviyeleri, YÖK ve MEB sistemleri üzerinden tespit ediliyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kırtasiye yardımı şartlarını taşıyanların herhangi bir kuruma giderek şahsen başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Kırtasiye yardımı ödemelerinin ise 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.