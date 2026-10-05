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2026-2027 KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2026-2027 KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

5.10.2026 13:43:00
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Haber Merkezi
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2026-2027 KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının başlayıp başlamadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026-2027 KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

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KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. 2026-2027 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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KYK BURS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ise henüz açıklanmadı.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrenim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Buna göre ön lisans ve lisans öğrencilerine 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL, doktora öğrencilerine ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.

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