KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı, YKS tercih sürecinin devam ettiği dönemde üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, 2026-2027 KYK burs başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da KYK burs ve kredi başvurularının en geç önümüzdeki haftanın başından itibaren başlaması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin PTT şubelerinden şifre almaları veya internet bankacılığı, elektronik imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemlerinden birini kullanmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler talep ediliyor. Beyan edilen bilgiler, kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak doğrulanıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda, bütçe imkânları doğrultusunda belirlenen sayıda öğrenciye burs, mevzuat kapsamında uygun bulunan diğer öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ve kredi ücreti, ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin TL olarak uygulanıyor. 2027 yılına ilişkin KYK burs ve kredi tutarının ise Aralık ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.