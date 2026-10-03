KYK yurt başvurularının ardından ek yurt yerleştirmeleri de tamamlandı. YKS ek tercihle üniversiteye yerleşen adaylar yurt işlemlerini sürdürürken, KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2026-2027 KYK bursu ne kadar? KYK burs başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, eğitim seviyesine göre ön lisans ve lisans öğrencileri için 4.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 8.000 TL ve doktora öğrencileri için 12.000 TL olarak uygulanıyor.

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştı.

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvurular, tarihlerin duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.