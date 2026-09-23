KYK yurtlarında yeni dönem başvurularının ardından ek yurt başvurularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Üniversitelerde kayıt ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, ek yurt başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceğini araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK ek yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurtlarında ilk yerleştirme sonuçlarına göre taahhütname onay işlemleri 10 Eylül saat 23.00'e kadar yapılabilecek.

Geçtiğimiz yıl ek kontenjan yurt başvuruları 15 Ekim 2025'te başlamış ve 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona ermişti. Bu takvim doğrultusunda, 2026 KYK ek yurt başvurularının ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları, öğrencilerin işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi amacıyla e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması gerekecek.

Öğrenciler, e-Devlet'teki arama bölümüne “GSB Yurt Başvurusu” yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilecek. Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını tamamlayabilecek. Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.