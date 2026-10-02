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2026-2027 KYK ek yurt başvuruları başladı mı? KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2026-2027 KYK ek yurt başvuruları başladı mı? KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2.10.2026 12:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 KYK ek yurt başvuruları başladı mı? KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2026-2027 KYK ek yurt başvuruları başladı mı? KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

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GSB bünyesindeki yükseköğrenim yurtları için ana başvuru ve ilk yerleştirme süreci tamamlandı. Ek yerleştirme, yatay veya dikey geçiş ya da özel yetenek sınavıyla üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ise KYK ek yurt başvuru tarihlerini bekliyor. Peki, 2026-2027 KYK ek yurt başvuruları başladı mı? KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YK ek yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından taahhütname onay işlemleri 10 Eylül saat 23.00'e kadar tamamlanabilecek. Geçtiğimiz yıl ek kontenjan yurt başvuruları 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu takvim doğrultusunda, 2026 KYK ek yurt başvurularının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Başvuru süreci başladığında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek. e-Devlet'teki arama bölümüne “GSB Yurt Başvurusu” yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşan öğrencilerin, başvuru formundaki kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor.

Başvuruların ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

KYK EK YURT BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

KYK tarafından yapılan açıklamaya göre, ek kontenjanla üniversiteye yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla üniversiteye kayıt olan, lisansüstü eğitim gören, normal öğrenim süresini tamamlayamayan ve bir yükseköğretim programından mezun olduktan sonra ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler için yurt başvuruları daha sonra alınacak.

Ek yurt başvuruları, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

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