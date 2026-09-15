GSB bünyesindeki yükseköğrenim yurtları için ana başvuru ve ilk yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversiteye ek yerleştirme, yatay veya dikey geçiş ya da özel yetenek sınavıyla kayıt yaptıran öğrenciler ise KYK ek yurt başvuru tarihlerini bekliyor. Peki, 2026-2027 KYK ek yurt başvuruları ne zaman? KYK ek yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek. Önceki yıllardaki süreçler göz önünde bulundurulduğunda ise ek yurt başvurularının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Öğrenciler, kesin tarihin duyurulmasının ardından başvurularını GSB tarafından ilan edilecek başvuru ekranı üzerinden yapabilecek.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları, öğrencilerin işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için e-Devlet platformu üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor. Başvuru süreci başladığında adayların T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

e-Devlet'teki arama bölümüne “GSB Yurt Başvurusu” yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşan öğrenciler, başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde doldurarak başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru sonrasında sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

KYK YURT EK BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

KYK tarafından yapılan açıklamaya göre, ek kontenjanla üniversiteye yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla üniversiteye kayıt olan, lisansüstü eğitim gören, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl) ve bir yükseköğretim programından mezun olduktan sonra ikinci üniversitesini okuyacak öğrenciler için yurt başvuruları daha sonra alınacak.

Ek yurt başvuruları, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.