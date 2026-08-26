Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurtları için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuruları 25 Ağustos'ta başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte öğrenciler, yerleşecekleri yurdun ücretini de araştırmaya başladı. Peki, 2026-2027 KYK yurt fiyatları ne kadar oldu? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatları kaç TL?

2026-2027 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, yeni dönem KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

Öğrencilerin e-Devlet platformu üzerinden online olarak tamamlayacağı başvuru süreci 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59’da sona erecek.

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

GSB tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı yeni dönem güncel KYK yurt ücretleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak adaylara fikir vermesi açısından bir önceki döneme ait aylık yurt ücreti tarifesi şu şekildedir:

1. Tip Yurt Ücreti: 750 TL

2. Tip Yurt Ücreti: 850 TL

3. Tip Yurt Ücreti: 850 TL

4. Tip Yurt Ücreti: 1.050 TL

5. Tip Yurt Ücreti: 1.150 TL

6. Tip Yurt Ücreti: 1.250 TL

Yeni döneme ait kesinleşmiş KYK yurt ücretleri ve güvence bedeli (depozito) miktarının, başvuru değerlendirme ve yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıklanması bekleniyor.

KYK ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

KYK yurtları fiziki yapısı, kişi sayısı ve sunduğu imkânlara göre 6 farklı tipe ayrılmaktadır:

1. Tip ve 2. Tip Yurtlar: Genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşur. Öğrencilerin temel barınma, güvenlik, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ihtiyaçları karşılanır.

3. Tip ve 4. Tip Yurtlar: Odadaki öğrenci sayısı oda büyüklüğüne göre 2 ile 4 kişi arasında değişmektedir.

Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunur. Banyo ve tuvaletler ortak kullanım alanı olabilir.

5. Tip ve 6. Tip Yurtlar: Konfor ve imkân bakımından en üst seviyedeki yurtlardır. Odalar 1, 2 veya 3 kişiliktir. Banyo ve tuvalet her odanın kendi içerisinde yer almaktadır.