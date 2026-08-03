Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, KYK yurt başvuru ekranının açılıp açılmadığını ve başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK yurt ne zaman? KYK yurt aylık ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

KYK YURT NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK YURT AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ise yurt ücretleri oda tipine göre 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyordu.

Geçen yıl uygulanan KYK yurt ücretleri şu şekildeydi:

1. Tip: 750 TL

2. Tip: 850 TL

3. Tip: 850 TL

4. Tip: 1.050 TL

5. Tip: 1.150 TL

6. Tip: 1.250 TL