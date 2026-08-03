Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026-2027 KYK yurt ne zaman? KYK yurt aylık ücreti ne kadar?

2026-2027 KYK yurt ne zaman? KYK yurt aylık ücreti ne kadar?

3.08.2026 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026-2027 KYK yurt ne zaman? KYK yurt aylık ücreti ne kadar?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine barınma imkanı sağlayacak KYK yurtları için başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, 2026-2027 KYK yurt ne zaman? KYK yurt aylık ücreti ne kadar?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, KYK yurt başvuru ekranının açılıp açılmadığını ve başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK yurt ne zaman? KYK yurt aylık ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

Image

KYK YURT NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK YURT AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ise yurt ücretleri oda tipine göre 750 TL ile 1.250 TL arasında değişiyordu.

Geçen yıl uygulanan KYK yurt ücretleri şu şekildeydi:

1. Tip: 750 TL

2. Tip: 850 TL

3. Tip: 850 TL

4. Tip: 1.050 TL

5. Tip: 1.150 TL

6. Tip: 1.250 TL

İlgili Konular: #kyk #kredi ve yurtlar kurumu #Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

İlgili Haberler

2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 personel alımı kapsamında 1.874 sözleşmeli personel için başvuru süreci devam ederken, adaylar başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlara ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?
İSKİ açıkladı: 3 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 3 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 3 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 3 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Meteoroloji açıkladı: 3 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 3 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 31 dereceye kadar çıkarken, yağışların akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olması öngörülüyor.