2026 - 2027 VGM ortaöğretim burs başvuruları ne zaman? VGM ortaöğretim burs başvuru şartları neler?

VGM burs başvuru tarihleri ortaöğrenim öğrencileri için belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 - 2027 VGM ortaöğretim burs başvuruları ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

2026 - 2027 VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM'nin açıklamasına göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve örgün eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları, 6-20 Ekim tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

VGM BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

VGM burs başvuruları, www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular, Vakıflar Yönetmeliği ile yönetmeliğin ekinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek.

Mevzuat kapsamında özel okul, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesinde öğrenim gören öğrenciler VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı'ndan yararlanamayacak. Ayrıca ailesinde VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi bulunanlar, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alanlar, anasınıfı öğrencileri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de burs kapsamında değerlendirilmeyecek.

ÜNİVERSİTE VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuru tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 YKS ve DGS ek yerleştirme işlemleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yükseköğrenim burs başvurularının 20 Ekim 2026 sonrasında başlaması beklenirken, kesin başvuru tarihleri VGM'nin www.vgm.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacak.

Başvuru süreci ve güncel duyurulara ilişkin bilgilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.