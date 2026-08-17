Adli tatilin sona ereceği tarih, hukuk süreçleri devam eden yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte ayrıntılar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak ve yargı organları yeniden normal çalışma düzenine dönecek. Bu tarihle birlikte mahkemelerdeki dosyaların görülme sürecinin de hızlanması bekleniyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil sürecinde mahkemelerin tüm faaliyetleri durmaz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yalnızca aciliyet taşıyan ve gecikmesinde sakınca bulunan dava ve işler görülmeye devam eder. Bu kapsamda:

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile bunlara yönelik itirazlar karara bağlanır.

Nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayetle ilgili dava ve işlemler devam eder.

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar görülür.

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar ele alınır.

Ticari defterlerin kaybı nedeniyle belge verilmesi ve kıymetli evrak iptaline yönelik başvurular incelenir.

İflas, konkordato ve şirketlerin yeniden yapılandırılmasına dair süreçler yürütülür.

Daha önce adli tatilde yapılmasına karar verilen keşif işlemleri gerçekleştirilir.

Tahkim kapsamında mahkemeye intikal eden işler değerlendirilir.

Çekişmesiz yargı işleri görülmeye devam eder.

Kanunen ivedi sayılan ya da mahkemece acil olduğuna karar verilen tüm dava ve işlemler sürdürülür.