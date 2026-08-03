Adliyelerde işi bulunan yurttaşlar, avukatlar ve yargı mensupları, 2026 adli tatil takviminde yer alan tarihleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte ayrıntılar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, 2026 yılında 31 Ağustos Pazartesi günü mesai saatinin sona ermesiyle tamamlanacak. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak ve yargı organları yeniden olağan çalışma düzenine dönecek. Böylece mahkemelerdeki dosyaların görülme sürecinin de hız kazanması bekleniyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil sürecinde mahkemelerin tüm faaliyetleri durmaz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yalnızca aciliyet taşıyan ve gecikmesinde sakınca bulunan dava ve işler görülmeye devam eder. Bu kapsamda: