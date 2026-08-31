Adli tatil ne zaman 2026 Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle beraber gündemin de öne çıkan konularından oldu. Peki, 2026 Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler ne zaman açılacak?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılı adli tatili, 20 Temmuz Pazartesi günü başladı ve 31 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor. 1 Eylül Salı günü itibarıyla yeni adli yıl başlayacak.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.