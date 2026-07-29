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2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

29.07.2026 12:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Ağustos 2026 dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, askerlik görevini yerine getirecek adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, 2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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Askerlik yerleri, MSB tarafından yapılan duyurular ve e-Devlet üzerinden takip ediliyor. Temmuz ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte, Ağustos 2026 dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Peki, 2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Ağustos 2026 dönemi askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülerin erişimine açılacak. Sınıflandırma işlemi tamamlanan yükümlüler yeniden sınıflandırmaya tabi tutulmayacak. Ancak yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan ve geçerli bir mazereti bulunmaksızın celp ve sevk döneminde bakaya kalan yükümlüler, er statüsünde askere sevk edilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2026 Ağustos dönemi askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve PTT'den temin edecekleri e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili hizmeti sorgulayarak askerlik yapacakları yer bilgisine ulaşabilecek.

2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

2026 Ağustos dönemi askerlik sevk tarihleri kapsamında, yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grup sevki 6 Ağustos 2026'da, ikinci grup erlerin sevki 3 Eylül 2026'da, üçüncü grup erlerin sevki ise 1 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek.

İlgili Konular: #Milli Savunma Bakanlığı #Bedelli askerlik #askerlik #celp

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