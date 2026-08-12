Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımında hangi şartlar aranıyor?

2026 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımında hangi şartlar aranıyor?

12.08.2026 19:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımında hangi şartlar aranıyor?

2026 bekçilik başvuruları için adayların gözü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmî duyuruya çevrildi. Peki, 2026 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımında hangi şartlar aranıyor?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 yılında Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için yeni alım bekleyen adaylar, başvuru tarihleri ve açıklanacak kontenjanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımında hangi şartlar aranıyor? İşte ayrıntılar...

Image

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin henüz kesinleşmiş bir başvuru tarihi, kontenjan veya resmi ilan kılavuzu bulunmuyor. Yeni alım yapılması halinde başvuru tarihleri, kadro sayısı ve illere göre kontenjanlar, Polis Akademisi Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla duyurulacak.

BEKÇİ ALIMINDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR? 

Yeni bekçi alım ilanının yayımlanması halinde adaylarda aranacak şartlar, resmi başvuru kılavuzuyla kesinleşecek. Mevcut düzenlemelere göre Çarşı ve Mahalle Bekçisi adaylarında aranan temel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak bulunuyor. Yaş ve askerlik durumu da başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer alıyor. Ancak 2026 yılı alımına ilişkin kesin şartların, yayımlanacak resmi kılavuz doğrultusunda değerlendirilmesi gerekiyor.

İlgili Konular: #bekçi #emniyet genel müdürlüğü #bekçi alımı

İlgili Haberler

Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Beykoz'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle ilçenin Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
M-7 Mecidiyeköy istasyonuyla ilgili açıklama: Ne zaman açılacak?
M-7 Mecidiyeköy istasyonuyla ilgili açıklama: Ne zaman açılacak? Yeraltı suyu akışındaki artışın yol açtığı çökme nedeniyle bir süredir çalışmaların devam ettiği M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonuyla ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin açıklama yaptı.
Çanakkale’de orman yangını alarmı: 3 gün boyunca bazı faaliyetler yasaklandı
Çanakkale’de orman yangını alarmı: 3 gün boyunca bazı faaliyetler yasaklandı Çanakkale Valiliği, şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yüksek olduğu kentte 13 Ağustos’tan itibaren 3 gün süreyle yangına neden olabilecek bazı faaliyetlere kısıtlama getirdi. Açık alanlarda ateş yakılması ile biçerdöver ve balya makinesiyle hasat ve balyalama yapılması yasaklandı.