2026 yılında Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için yeni alım bekleyen adaylar, başvuru tarihleri ve açıklanacak kontenjanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımında hangi şartlar aranıyor? İşte ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin henüz kesinleşmiş bir başvuru tarihi, kontenjan veya resmi ilan kılavuzu bulunmuyor. Yeni alım yapılması halinde başvuru tarihleri, kadro sayısı ve illere göre kontenjanlar, Polis Akademisi Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla duyurulacak.

BEKÇİ ALIMINDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Yeni bekçi alım ilanının yayımlanması halinde adaylarda aranacak şartlar, resmi başvuru kılavuzuyla kesinleşecek. Mevcut düzenlemelere göre Çarşı ve Mahalle Bekçisi adaylarında aranan temel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak bulunuyor. Yaş ve askerlik durumu da başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken kriterler arasında yer alıyor. Ancak 2026 yılı alımına ilişkin kesin şartların, yayımlanacak resmi kılavuz doğrultusunda değerlendirilmesi gerekiyor.