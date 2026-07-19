Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adaylar, Polis Akademisi ile Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılacak resmi açıklamaları bekliyor. 2026 yılı bekçi alımına ilişkin başvuru takvimi, başvuru şartları ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin alım sürecine etkisi adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2026 bekçi alımı ne zaman? Temmuz ayı bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2026 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2026 yılı çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin süreç yakından takip edilirken, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz yeni bir alım ilanı yayımlanmadı. Bu nedenle başvuru tarihleri, kontenjan dağılımı ve il bazında yapılacak alımlara ilişkin resmi bir takvim de açıklanmış değil.

Yeni bekçi alım ilanının yayımlanmasının ardından başvuru takvimi, başvuru ekranı, kadro dağılımı ve alıma ilişkin tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacak. Resmi açıklama geldiğinde süreçle ilgili bilgiler netlik kazanacak.

2026 BEKÇİLİK ALIMI ŞARTLARI NE?

Çarşı ve mahalle bekçiliği başvurularında uygulanacak şartlar, İçişleri Bakanlığının Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlendi. Buna göre, erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması ve başvuru yapacakları ilde son bir yıldır kesintisiz ikamet ediyor olması temel başvuru şartları arasında yer alıyor.

Ayrıca adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması, adli sicil yönünden belirlenen şartları taşıması, ağır suçlar başta olmak üzere ilgili suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmasına engel sağlık ya da hukuki bir durumunun bulunmaması gerekiyor. Bunun yanında, başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçi alımına başvuruda bulunamayacak.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2026 yılının ikinci yarısında kamu personeline yapılan maaş artışıyla birlikte çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşları da yükseldi. Buna göre, 9/1 derecesindeki bir bekçinin ocak ayında 66 bin 558 TL olan maaşı, temmuz zammının ardından 75 bin 556,64 TL'ye çıktı. Böylece bekçi maaşlarında yaklaşık 9 bin TL artış gerçekleşmiş oldu.