Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için hazırlıklar sürerken, zirvenin tarihi ve düzenleneceği yer netleşti. Peki, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ne zaman? COP31 hangi ilde yapılacak? İşte ayrıntılar...

2026 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI NE ZAMAN?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

COP31 HANGİ İLDE YAPILACAK?

COP31, Antalya'da düzenlenecek. Konferansın ana etkinlikleri Antalya EXPO Center'da gerçekleştirilecek.

81 İLDEN 81 GENÇ DELEGE PROJESİ

COP31 hazırlıkları kapsamında “81 İlden 81 Genç Delege” çalışması başlatıldı. Proje ile ortaöğretim öğrencileri arasından her ili temsil etmek üzere bir asıl ve iki yedek genç delege belirlenecek.

Belirlenecek delegelerin, COP31 temaları doğrultusunda kendi illerinin coğrafi, çevresel, sosyal ve kültürel özelliklerini ele alarak iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda çözüm önerileri geliştirmeleri ve birer bildiri hazırlamaları hedefleniyor.

Hazırlanan bildiriler ile genç delegelere ilişkin bilgiler, il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecek.