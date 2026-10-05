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2026 Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

2026 Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

5.10.2026 10:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

2026 Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde Bakım Yardımı alan vatandaşlar ödeme tarihini araştırırken, gözler ekim ayı ödemelerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Ekim ayı evde bakım maaşı ödeme tarihi ve e-Devlet sorgulama ekranı merak ediliyor.
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Ekim ayının başlamasıyla birlikte evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceği gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan Evde Bakım Yardımı için hak sahipleri, “Ekim 2026 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor.

EKİM 2026 EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayına girilmesiyle birlikte evde bakım yardımı alan yurttaşların gözü ödeme takvimine çevrildi. Hak sahiplerine yapılan ödemelerin, önceki aylarda olduğu gibi bu ay da ayın ortasından itibaren kademeli olarak hesaplara aktarılması bekleniyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

Evde bakım yardımı ödemeleri il bazında kademeli olarak hesaplara aktarılıyor. Ödeme süreci her ilde aynı anda tamamlanmadığı için hak sahipleri, kendilerine ait banka hesapları üzerinden güncel durumu kontrol edebiliyor. Bu nedenle ödemelerin başladığı dönemde hesap hareketlerinin belirli aralıklarla takip edilmesi önem taşıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2026 Temmuz-Aralık döneminde evde bakım yardımı 15 bin 775 TL olarak uygulanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Hak sahipleri ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabileceği gibi, ödeme yapılan banka hesabının hesap hareketlerinden de kontrol edebilir.

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