Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni doğum yapan annelere sağlanan doğum yardımı ödemelerinin Eylül 2026 takvimi netleşti. Peki, 2026 Eylül ayı doğum yardımı yattı mı? Doğum yardımı nereden ve nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

EYLÜL AYI DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri 30 Eylül 2026 itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı.

DOĞUM YARDIMI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Çocuk sayısına göre tek seferlik veya düzenli olarak yapılan doğum yardımı ödemelerinin durumu, e-Devlet ve Bakanlığın resmî uygulamaları üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.