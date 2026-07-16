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2026 GSB personel alımı başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 sözleşmeli personel alımı kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

2026 GSB personel alımı başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 sözleşmeli personel alımı kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

16.07.2026 12:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 GSB personel alımı başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 sözleşmeli personel alımı kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığının gerçekleştireceği 600 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 GSB personel alımı başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 sözleşmeli personel alımı kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?
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Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılına ilişkin 600 sözleşmeli personel alımı ilanını yayımlamasının ardından adaylar, başvuru takvimi, kadro dağılımı ve alım sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 2026 GSB personel alımı başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 sözleşmeli personel alımı kadro ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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2026 GSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 600 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla alınacak. Adaylar yalnızca bir kadro ve bir il için başvuruda bulunabilecek. Başvurular KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek ve ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday Ankara'da yapılacak sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alan adaylar ise başarı sıralamasına göre atanmaya hak kazanacak.

GSB 600 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakanlık, toplam 600 personeli iki farklı kadroda istihdam edecek. Buna göre 300 Yurt Yönetim Personeli ile 300 Gençlik Çalışanı alınacak. Yurt Yönetim Personeli kadrosuna; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, turizm, ilahiyat, matematik, Türk dili ve edebiyatı, biyoloji, fizik, kimya, coğrafya ve tarih gibi birçok lisans programından mezun adaylar başvurabilecek. Gençlik Çalışanı kadrosunda ise bilgisayar mühendisliği, bilişim teknolojileri, resim, müzik, fotoğraf, grafik tasarım, görsel sanatlar, iletişim, gazetecilik ile radyo, televizyon ve sinema gibi bölümlerden mezun adaylar için kontenjan ayrıldı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması ve 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Ayrıca adayların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması (dul ve yetim aylığı hariç), herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olması, 4/B sözleşmeli personel olarak görev yapmıyor olması, görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartları aranıyor.

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak ve ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday Ankara'da yapılacak sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekiyor. Nihai yerleştirmeler ise sözlü sınav başarı puanına göre yapılacak.

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Adaylar yalnızca bir il ve tek bir kadro/grup için başvuruda bulunabilecek. Yanlış kadro veya cinsiyet grubuna yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuru sırasında sisteme yüklenecek belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması büyük önem taşıyor.

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