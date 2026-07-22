GSB'nin 550 sözleşmeli personel alımı ilanını yayımlamasının ardından, adaylar başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, 2026 GSB personel alımı ne zaman başlıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte ayrıntılar...

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

GSB'nin 550 sözleşmeli personel alımı için başvurular 22 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adayların başvurularını 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

GSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

GSB personel alımı başvuruları yalnızca elektronik ortamda yapılabiliyor. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını tamamlayabilir.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GSB'nin 550 sözleşmeli personel alımına başvuracak adayların, başvuruların son günü itibarıyla belirlenen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor. Buna göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları karşılaması gerekiyor. Ayrıca adayların 2024 KPSS'ye girmiş ve başvurdukları pozisyon için belirlenen asgari puanı almış olmaları, ilgili kadro için aranan nitelikleri taşımaları ve herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmaları şartı aranıyor.

Bunun yanı sıra adayların SGK'dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması (dul ve yetim aylığı hariç), herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olması ve daha önce sözleşmeli personel olarak görev yapmışsa sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Adayların görevlerini sürekli yapmalarına engel bir sağlık sorununun bulunmaması, gece ve gündüz olmak üzere 24 saat esasına dayalı vardiyalı çalışma sistemine uygun olmaları ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

GSB PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

GSB'nin taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak 550 sözleşmeli personel alımında kadro dağılımı da belli oldu. Buna göre 300 sosyal çalışmacı, 150 psikolog ve 100 diyetisyen istihdam edilecek.