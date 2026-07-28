Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Mavi ve Yeşil Kamp dönemleri için değerlendirme süreci tamamlanırken, 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları programa katılmak için başvuruda bulunan binlerce genç tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları'nın 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı.

GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Deniz/Mavi Kamplar ile Doğa/Yeşil Kamplara başvuran gençler, başvuru sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.