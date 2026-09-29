Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-HMGS/2 sınavının ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Peki, 2026-HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? HMGS/2 sonuçları sorgulama ekranı...
HMGS ve İYÖS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
2026-HMGS/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) sonuçları 22 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.
HMGS ve İYÖS SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
2026-HMGS/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) sonuçları ÖSYM sonuç ekranında sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyecek.
HMGS BARAJ PUANI KAÇ?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda (HMGS) adayların başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.