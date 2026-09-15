İBB öğrenci abonman ücretinin ne kadar olduğu, İstanbul'daki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Resmi kararın açıklanmasının ardından öğrenciler, aylık öğrenci abonman bedelini araştırmaya başladı. Peki, 2026 İBB öğrenci abonman ücreti ne kadar? Aylık öğrenci abonmanı kaç TL? İşte ayrıntılar...

2026 İBB ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da eğitim gören öğrencileri ilgilendiren yeni ulaşım düzenlemesi resmileşti. İBB tarafından hayata geçirilen düzenlemeyle öğrenciler, 21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında ilk aylık ulaşım abonmanlarını 1 TL karşılığında alabilecek.

İBB 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İBB öğrenci abonman ücretinden yararlanabilecek öğrenciler belirli şartlara göre belirleniyor. İBB öğrenci abonman başvurusu yapabilecek gruplar şöyle:

MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.

YÖK'e bağlı üniversitelerde aktif olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi gören öğrenciler.

Açık öğretim öğrencileri: 26 yaşından gün almamış ve SGK kaydı bulunmayan açık öğretim öğrencileri.

2026 İBB ÖĞRENCİ ABONMAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB öğrenci abonmanından yararlanmak isteyen öğrenciler, İstanbulkart Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra kartlarını seçerek “Abonman Yükle” sekmesi üzerinden 1 TL karşılığında işlemlerini tamamlayabilecek.

Yüklenen abonman, yüklemenin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün boyunca geçerli olacak.

21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak ilk abonmanlık başvuruları geçerli sayılacak.