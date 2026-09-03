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2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

3.09.2026 12:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtlarına başvuran öğrenciler, 2026-2027 yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
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2026-2027 eğitim öğretim dönemi için İBB yurt başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da üniversite eğitimi gören gençlere yönelik sunduğu yükseköğrenim yurtları için başvurular 18-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Peki, 2026 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları, 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, yurt.ibb.istanbul internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri ile online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar da aynı adres üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, 14 Eylül 2026 itibarıyla İBB yurtlarında konaklamaya başlayabilecek.

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