2026 TYP kura sonuçları, iller ve ilçeler tarafından yayımlanan resmi duyurular doğrultusunda açıklanmaya başladı. Peki, 2026 İŞKUR TYP personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP personel alımı kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda görevlendirilecek TYP personeli için başvurular, bazı bölgelerde 26-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından noter kurası veya ilgili seçim yöntemiyle belirlenen asil ve yedek aday listeleri, il ve ilçe bazında yayımlanmaya başladı.

TYP kura sonuçlarını açıklayan illerden biri de Elazığ oldu. Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026 TYP kura sonuçlarını 28 Ağustos 2026 tarihinde duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde merkez asil, merkez yedek ve ilçe kura sonuçlarına ilişkin ayrı PDF bağlantıları paylaşıldı.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adayların sonuçlarını öncelikle başvuru yaptıkları İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumunun resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden kontrol etmeleri gerekiyor. İsim listeleri genellikle “TYP kura sonuçları”, “asil-yedek liste”, “katılımcı listesi” veya “TYP sonuç listesi” başlıklarıyla PDF formatında yayımlanıyor.

İŞKUR'un resmi TYP uygulamasına göre katılımcı seçimi; noter kurası, liste yöntemi veya yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste yöntemi kullanılarak yapılabiliyor. Uygulanacak seçim yöntemi, programın niteliğine göre Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor.

Adaylar resmi sorgulama işlemleri için İŞKUR TYP Arama ve Başvuru ekranını veya e-Devlet üzerindeki TYP hizmetini kullanabiliyor. Bunun yanı sıra, başvuru yapılan ilin Millî Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki duyuruların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.