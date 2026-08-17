Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Resmî Gazete'de yayımladığı ilanla farklı kadro ve unvanlarda toplam 173 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, 2026 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün işçi alımı ilanlarına başvurular, 17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. İlanlar, İŞKUR'un e-Şube platformunda yayımlanacak.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün işçi alımına başvuracak adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması, görev için gerekli güncel ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifika ve belgelere (STCW vb.) sahip bulunması gerekiyor. Adayların ayrıca en az 3 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olması ve bu deneyimi belgelemesi, İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.

İşe girmeye hak kazanan adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasının ardından göreve başlayabilecek. Adaylar, Kuruluş tarafından belirlenen çalışma koşullarını ve görev yerini kabul etmiş sayılacak.

Başvuru sürecine ilişkin tüm duyurular Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki duyurular bölümünden yapılacak ve adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek. Başvuru sırasında verilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacak; gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları veya sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak.

KURA TARİHİ VE YERİ

İşe alınacak adaylar, ilgili mevzuat doğrultusunda doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Kura işlemi, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İstanbul adresindeki yerleşkesinde gerçekleştirilecek. İstekli adaylar kuraya katılabilecek.