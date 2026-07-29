Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

29.07.2026 10:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
2026 KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci bugünden itibaren başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda başvurularını yapabilecek.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) ön lisans düzeyinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ekim'de uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans'a başvurular 10 Ağustos'a kadar yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da uygulanacak, başvurular ise 22-30 Eylül'de alınacak.

DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların, 4 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurması gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

İlgili Konular: #sınav #KPSS ön lisans