Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenler için iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci devam ediyor. Aile birliği, sağlık ve can güvenliği gibi mazeretlerle görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler, 2026 il dışı mazeret tayini tercih tarihleri ile atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2026 MEB öğretmen isteğe bağlı il dışı atama başvuruları ne zaman? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN İSTEĞE BAĞLI İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin birinci aşaması olan ön başvurular, 9-14 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. İkinci aşama olan tercih başvuruları ise bugün başladı ve öğretmenler tercihlerini 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar yapabilecek.

ÖĞRETMEN İSTEĞE BAĞLI İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atamalar 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı tarihte tebligat ve ilişik kesme işlemleri de yapılacak.

Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme süreci, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşamada başvuru yapmayan öğretmenler, ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu üzerinden yapılacak. Öğretmenler, başvuru sırasında gerekli belgeleri de görev yaptıkları eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edecek. Birinci aşamadaki başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine açılan eğitim kurumları arasından seçim yapabilecek.

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek. Ancak boşalması muhtemel olarak ilan edilen bir eğitim kurumunda atama sonucunda norm kadro oluşmaması halinde, söz konusu kurum için yapılan tercih değerlendirmeye alınmayacak.