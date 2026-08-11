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2026 MEB okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?

2026 MEB okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?

11.08.2026 11:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 MEB okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenliği artırmak amacıyla 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor. Peki, 2026 MEB okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?
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MEB'in okullarda güvenliği artırmak amacıyla planladığı 30 bin güvenlik görevlisi alımı gündemdeki yerini korurken, 81 ilde görevlendirilmesi planlanan personel için başvuru tarihleri ve şartları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 MEB okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

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OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, okullardaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla 81 ilde 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek alımlarda başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartların ise önümüzdeki günlerde yapılacak resmi duyurularla açıklanması bekleniyor.

OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülürken, işe alım sürecindeki mülakatlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Personel görevlendirmelerinde okulların öğrenci kapasitesi, bölgenin özellikleri, güvenlik ihtiyaçları ve fiziki koşulları dikkate alınacak. İŞKUR tarafından ilanların yayımlanmasının ardından şartları karşılayan adaylar başvurularını yapabilecek. Güvenlik personeli kontenjanlarının il ve okullara dağılımının ise valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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