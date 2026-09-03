MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin yakından takip ettiği kariyer basamakları sürecinde 2026 yılı başvuru takvimi belli oldu. Peki, 2026 MEB uzman ve başöğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB uzman ve başöğretmenlik başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

MEB UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların ardından 2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında ek başvuru süreci gerçekleştirilecek.

MEB UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarına ilişkin eğitimler, 4 Eylül 2026-18 Aralık 2026 tarihleri arasında www.oba.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ayın başından itibaren, unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını alanlara, her unvan için ayrı olmak üzere bir derece verilecek.